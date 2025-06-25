Курс доллара обновил минимум с мая 2023 года

Официальный курс доллара на 26 июня обновил минимум с мая 2023 года. Он будет стоить 78,19 рубля, сообщается в Telegram-канале «РБК Инвестиций» под названием « Сам ты инвестор !».

Евро 26 июня будет стоить 91,06. Юань подешевеет до 10,91 рублей.

Такой курс опубликован на сайте Центробанка РФ. По этому показателю проводятся расчеты по некоторым инструментам, среди которых замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что использование доллара как санкционного оружия ухудшает его позиции. Еще это создает предпосылки для использования криптовалют, золота и нацвалют других стран.