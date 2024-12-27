Курс доллара на Forex внезапно превысил 106 рублей

сегодня в 13:46

На международном валютном рынке Forex резко вырос курс доллара. Он составил 106 рублей, следует из данных рынка.

27 декабря ЦБ объявил об изменении порядка расчетов официальных курсов валют. Теперь они будут устанавливаться на основе объединенных данных небиржевого и биржевого рынков.

Такой шаг позволит Центробанку увеличить репрезентативность официальных курсов. Согласно указанию ЦБ № 6956-у, курсы валют будут определять с помощью кросс-курса тогда, когда данные торгов для конкретных валютных пар окажутся недоступны.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что основными факторами, которые влияют на динамику курса рубля, являются показатели торгового и платежного баланса. Также важную роль будет играть вопрос с проведением трансграничных платежей, валютная структура внешнеторговых платежей России.