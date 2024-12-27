Что будет с курсом рубля в 2025 году: ослабление неизбежно

Традиционно основными факторами, которые влияют на динамику курса рубля, являются показатели торгового и платежного баланса. В текущих реалиях также важную роль будет играть вопрос с проведением трансграничных платежей, валютная структура внешнеторговых платежей России. Помимо этого, определенное значение на курс российской валюты в 2025 году будут оказывать внешний геополитический фон, экономическое положение РФ, уровень ключевой ставки, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Мы полагаем, что рост объемов экспорта будет ограничен в перспективе 2025 года на фоне сохраняющегося санкционного давления и потенциального ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижение цен на „черное золото“ (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета). При этом объем импорта будет оставаться на высоком уровне в силу по-прежнему высокой зависимости России от импортных товаров и услуг. Таким образом, по нашим оценкам, баланс рисков складывается в пользу более слабого рубля», — заявила аналитик.

Операции Минфина и Банка России оказывают определенное влияние на рубль — рост продаж валюты ЦБ создает дополнительный объем предложения на рынке, но это отнюдь не весомый фактор. Средний месячный объем торгов юанем на внутреннем рынке составляет порядка 8 трлн руб., ЦБ продает юаней на сумму 176,4 млрд руб. (8,4 млрд руб. в день), что составляет около 2,2%.

Продажи валютной выручки экспортерами перестали быть сильным фактором, поскольку сейчас в валютной структуре экспорта более 40% приходится на расчеты в рублях. На текущий момент экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи в октябре была снижена с 50% до 25%.

Сегодня это несущественный объем, и последующее ослабление валютного контроля приведет к еще большему снижению значимости данного механизма в рамках регулирования курса рубля. Данный инструмент был действенным, пока превалирующую долю в международных расчетах занимали «недружественные» валюты, а сегодня это уже не имеет смысла, поэтому представляется вполне логичным постепенное ослабление валютного контроля, что облегчит жизнь экспортерам, отметила Пырьева.

«В 2025 году мы сможем в полной мере оценить последствия новой порции санкций против банковского сектора, которые проявятся с течением времени из-за временного лага в поступлении средств, он может достигать до 2 месяцев. Тем не менее мы полагаем, что текущая проблема дефицита ликвидности усилится, поэтому факторы „за“ более слабый рубль будут преобладать. Мы полагаем, что высокая волатильность на валютном рынке будет сохраняться в перспективе до конца 2024 года, но ожидаем, что курс рубля стабилизируется на уровнях 100-105 руб. за доллар США, 106-109 руб. — за евро, 13,7 — 14,1 руб. за юань», — говорит аналитик.

По ее прогнозу, в 2025 году сохранится тенденция к постепенному ослаблению рубля до 110-115 руб. за доллар, 115-120 руб. — за евро, 14,5-15,5 руб. — за юань на конец года с локальными попытками к укреплению.