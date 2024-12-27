сегодня в 13:09

ЦБ установит курсы валют на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка

Центральный банк России планирует с 27 декабря устанавливать курсы валют в зависимости от данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такой шаг позволит Центробанку увеличить репрезентативность официальных курсов. Согласно указанию ЦБ №6956-у, курсы валют будут определять с помощью кросс-курса тогда, когда данные торгов для конкретных валютных пар окажутся недоступны.

«Мы продолжим отслеживать изменения в структуре валютного рынка», — отметили в пресс-службе регулятора.

27 декабря доллар снова вырос до 103 рублей. Евро подорожал до 107 рублей.