Курьеры попали в топ-15 высокооплачиваемых профессий Петербурга

Наибольшие зарплаты в Петербурге зафиксированы у айтишников, брокеров и курьеров

Аналитики hh.ru назвали 15 самых высокооплачиваемых профессий в Санкт-Петербурге — среди них IT-специалисты, брокеры, прорабы и курьеры, сообщает «Бриф24» .

Самые дорогие в IТ — DevOps-инженеры, которые зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. Они занимают первое место в топе высокооплачиваемых профессий Петербурга.

На втором и третьем месте находятся брокеры и агенты по недвижимости с зарплатами около 200 тысяч рублей.

Системные аналитики тоже получают неплохо — около 172 тысяч рублей. Геодезистам и прорабам в 2024 году стали платить на 20% больше — более 120 тысяч рублей.

И примерно на том же уровне курьеры, которым удается зарабатывать в среднем 117 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперт сообщил, что курьеры в России могут зарабатывать от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, но эта работа подходит не всем.