«Их ноги кормят»: эксперт раскрыл реальные зарплаты курьеров в России

В последнее время в российских СМИ все чаще обсуждают зарплаты курьеров, которые получают в несколько раз больше учителей. В погоне за длинным рублем молодежь предпочитает трудоустраиваться в сфере услуг, сообщил РИАМО карьерный эксперт Ильгиз Валинуров.

Ранее руководитель сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил, что в России курьер может получать в 3-5 раз больше школьного учителя, а такая ситуация не является нормальной для рынка труда.

«На сегодняшний момент курьеры действительно могут зарабатывать много. Это порядка от 150 тыс. рублей», — сказал Валинуров.

Он подчеркнул, что в праздники нагрузка значительно возрастает, что может увеличивать заработок курьера до 200-250 тыс. рублей в месяц. Однако не все компании готовы платить такие деньги сотрудникам. Также для такой зарплаты 8 часов работы в день будет недостаточно.

По словам эксперта, рассматривать вакансию курьера стоит как временную подработку, так как с потенциально большой зарплатой рука об руку идут и минусы профессии. На карьерный рост можно не рассчитывать, потому что, став начальником других курьеров, человек только потеряет в доходе. Большая зарплата строится именно на доставке заказов.

Специалист отметил, что из возможных плюсов отмечают работу на свежем воздухе и возможность изучить архитектуру города. Вот только, как известно «курьера ноги кормят», чем больше заказов доставил, тем больше доход. Так что полюбоваться зданиями тоже не выйдет.

«Еще важно понимать, что эта работа связана с постоянными перемещениями по городу, а такой ритм подходит не всем людям», — заключил Валинуров.