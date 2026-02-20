Купил монету за 19 тыс., продал за 115 тыс.: совет экспертов

Многие россияне, имея небольшие сбережения, задаются вопросом, куда вложить деньги, чтобы они не просто лежали, но и приносили доход, и чаще всего на ум приходит банковский вклад. Однако в условиях экономической и геополитической нестабильности, как это наблюдается сегодня, драгоценные металлы остаются наиболее привлекательным и безопасным вариантом для инвестиций с гарантированным доходом, рассказали РИАМО эксперты ББР Банка.

По их мнению, банковский депозит следует рассматривать не как инвестиционный инструмент, а скорее, как метод накопления и консервативной защиты от инфляции, поэтому проводить прямое сравнение между вкладом и инвестициями было бы методически неверно.

«В текущих условиях экономической и геополитической нестабильности наиболее привлекательным и безопасным вариантом для частного инвестора эксперт называет драгоценные металлы, которые традиционно считаются «тихой гаванью», способной защитить капитал в сложные времена», — прокомментировали эксперты.

Самым простым и доступным способом вложиться в металл для индивидуальных инвесторов является покупка золотых и серебряных монет, которые можно приобрести в отделении банка — они уже помещены в специальные капсулы, защищающие от мелких повреждений, что важно, так как сохранность монеты напрямую влияет на ее стоимость при последующей продаже. Кроме того, покупка монет не облагается НДС, а если продать их после трех лет владения, то не нужно будет уплачивать НДФЛ, при этом сама продажа также не вызывает сложностей и может быть проведена в банках.

Эксперты привели наглядный пример роста популярной инвестиционной монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей, чья стоимость за последнее десятилетие выросла более чем в пять раз — с 19 000 рублей в 2016 году до текущей отметки в диапазоне 104 000–115 000 рублей, что в пересчете на проценты годовых дает около 18,6% — результат, который выглядит весьма привлекательно на фоне ставок по вкладам.

Стоимость серебра также показывает заметный рост, однако вкладываться в него проще из-за более низкой цены, и на 100 000 рублей можно приобрести 11-12 серебряных «Георгиев Победоносцев», убрать их на долгий срок, например на 10 лет, а затем приятно удивиться увеличению капитала.

Эксперты предупреждает, что в краткосрочной перспективе цены на серебро и золото могут колебаться вниз, но это не повод для паники, поскольку котировки драгоценных металлов имеют тенденцию к росту на протяжении всей истории и будут продолжать расти, иногда ускоряясь, иногда замедляясь в ответ на внешние факторы.