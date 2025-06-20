Крупный стекольный завод за 10 млрд руб построят в Сергиевом Посаде

Соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель компании «ЗСК ГЛАССПРОМ» Иван Филоненко.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей. Строительство предприятия планируется начать уже в следующем году. Ежегодно здесь будут производить до 1,5 млн м2 изделий из стекла, в том числе противопожарного и высокопрочного. Это не только окна, двери и витражи, которые используют при строительстве многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, но и иллюминаторы, транспортное стекло, обогреваемые стеклянные кровли, а также продукция для оборонного комплекса. Предприятие полного цикла начнет работу в 2028 году. Запуск нового производства позволит значительно сократить объемы импорта изделий из стекла. Будет создано более 500 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Изделия, которые будут выпускать на новом заводе в Сергиевом Посаде, предназначены для гражданского строительства (МКД, спортивные и социальные объекты, объекты инфраструктуры и т. д.), а также для оборонного комплекса, нефтегазовой инфраструктуры, транспорта и т. д. Так, на предприятии будут выпускать архитектурные стеклопакеты и противопожарные светопрозрачные конструкции — окна, двери и перегородки, фасады, витражи, зенитные фонари, полы-перекрытия, подвесные экраны и ограждения, межэтажные пояса, а также защитные стекла, конструкции (ударостойкое, взломостойкое и пулестойкое остекление) и огнестойкие стекла.

Реализацией проекта займется компания «Фототех», которая входит в состав Ecookna Group.

«Новый производственный комплекс в Сергиевом Посаде станет крупнейшей площадкой в Центральной России, ориентированной на выпуск архитектурных и защитных стеклоизделий для современного строительства. Предприятие будет оснащено автоматическими линиями по производству стеклопакетов с магнитронным покрытием, многослойного ламинированного и противопожарного стекла, включая решения для фасадов зданий, транспорта и общественных объектов. Проект реализуется с применением запатентованных технологий «Фототех», в том числе ионного упрочнения стекла и специального лазерного оборудования из РФ. Новый производственный комплекс будет расположен на территории стекольно-алюминиевого кластера, который развивает Ecookna Group в Индустриальном парке М8-Инновации в Сергиевом Посаде. Продукция, которая будет производиться на новом заводе, ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны СНГ и Восточной Европы», — сказал представитель «ЗСК ГЛАССПРОМ», директор по развитию компании «Фототех» Иван Филоненко.

Ecookna Group - одно из крупнейших производственных предприятий в области светопрозрачных конструкций. Общая площадь заводов компании, расположенных в Подмосковье — 30 тыс. кв. м. В день они выпускают до 4 тыс. наименований продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.