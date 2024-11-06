Крупный американский брокер начал закрывать счета россиянам с европейским ВНЖ

Один из крупнейших брокеров США Interactive Brokers начал рассылать российским клиентам с видом на жительство в странах Евросоюза уведомление о закрытии их счетов в течение 30 дней, сообщает газета «Ведомости» .

При этом подобные письма приходят даже клиентам, которые не только имеют вид на жительство, но и являются налогоплательщиками в странах ЕС.

Свое решение закрыть счета российских клиентов крупнейший брокер США объясняет «внутренней политикой». В то же время Interactive Brokers предоставляет возможность перенести подлежащий закрытию счет к другому брокеру посредством использования автоматизированной системы перевода клиентских счетов.

Если клиент самостоятельно не перенесет или не закроет счет, то брокер оставляет за собой право ликвидировать оставшиеся позиции по счету, зачислить полученные средства на счет клиента или распределить их в соответствии с последними указаниями по выводу средств.

Крупный американский брокер начал постепенно вводить ограничения против российских клиентов после начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что нерезиденты выкупили у россиян иностранные активы еще на 2,54 млрд рублей. По итогам проведения двух этапов нерезиденты приобрели ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей.