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Нерезиденты выкупили у россиян иностранные активы еще на 2,54 млрд рублей

Завершился второй этап расчетов по выкупу заблокированных зарубежных ценных бумаг. Нерезиденты выкупили активы у российских владельцев еще на 2,54 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

В рамках первого этапа инвесторам из-за рубежа продали активы на 8,1 млрд рублей.

Как рассказал организатор обмена активами «Инвестиционная палата», некоторые заявки на втором этапе не оплатили в установленный срок, поэтому организатор торгов их отклонил.

Брокер перед первым этапом торгов рассказывал, что всего отечественные инвесторы предложили для обмена активы свыше чем на 35 млрд рублей.

По итогам проведения двух этапов нерезиденты приобрели ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей.

Обмен активами проводится по указу главы государства от 8 ноября прошлого года. Отечественные инвесторы-физлица, которые являются клиентами брокерских и управляющих компаний, по данному документу получили возможность реализовать свои замороженные иностранные активы на сумму 100 тыс. рублей.