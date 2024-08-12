Крупные брокеры в рамках обмена активами получили реестры успешных сделок
Фото - © Медиасток.рф
Организатор обмена замороженных активов «Инвестиционные палаты» утром 12 августа предоставил нескольким крупным брокерам реестры успешных сделок, по которым они смогут получить средства, сообщает «РБК Инвестиции».
Предоставление брокерам архивов со сделками, которые получили акцепты (одобрение - ред.), подтвердили в том числе в «СберИнвестициях», «Цифре брокера» и БКС.
«Дата сделки — сегодня, деньги (придут - ред.) тоже сегодня. Бумаги уже списали. Деньги в процессе отправки», — цитирует издание заявление собственного осведомленного источника.
Другой источник РБК отметил, что в данный момент пока непонятно, все ли активы получили одобрение или нет. Расчеты еще идут.