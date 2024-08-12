Крупные брокеры в рамках обмена активами получили реестры успешных сделок

Предоставление брокерам архивов со сделками, которые получили акцепты (одобрение - ред.), подтвердили в том числе в «СберИнвестициях», «Цифре брокера» и БКС.

«Дата сделки — сегодня, деньги (придут - ред.) тоже сегодня. Бумаги уже списали. Деньги в процессе отправки», — цитирует издание заявление собственного осведомленного источника.

Другой источник РБК отметил, что в данный момент пока непонятно, все ли активы получили одобрение или нет. Расчеты еще идут.