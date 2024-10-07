Крупные банки России ввели комиссию для ипотеки на первичное и вторичное жилье

С начала октября крупные банки России ввели комиссию для застройщиков и покупателей на приобретение в ипотеку первичного и вторичного жилья, а также частных домов с привлечением кредита по рыночной ставке, сообщает «Коммерсант» .

Новые правила уже действуют у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ. В среднем комиссия составляет 6,5% от стоимости кредита.

При этом эксперты считают, что для банков такое решение — это вынужденная мера. Продукт должен соответствовать требованиям регулятора, поэтому застройщикам и покупателям приходится брать комиссию на себя.

Несколько лет назад банки уже предлагали делить долговую нагрузку. Согласно новой схеме, застройщики также могут заложить банковскую комиссию в стоимость объектов. Однако не факт, что от этого у них будет дополнительная прибыль.

Ранее основатель агентства недвижимости и специалист в вопросах купли-продажи и инвестиций Арина Николаева рассказала, что текущая ситуация на рынке недвижимости уже отражает влияние высоких ставок: на вторичном рынке недвижимости заметен демпинг цен при срочных продажах, а цены на аренду в крупных городах растут.