Криптовалюту можно поделить при разводе между супругами

Криптовалюта считается имуществом, поэтому ее можно поделить при разводе между супругами. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Андрей Андреев.

Некоторые мужчины и женщины при разводе прибегают к хитрости. Чтобы не делить со вторым партнером определенную сумму денег, они выводят ее в криптовалюту. Необходимо следить за всеми движениями средств недобросовестного супруга, чтобы поделить их при разводе.

Чтобы претендовать на получение совместно нажитой в браке криптовалюты, нужно доказать факт перевода денег в цифровые активы с целью уменьшения размера подпадающего под раздел имущества. Понадобится предоставить выписки из кошельков, транзакции и переписку со вторым партнером. Рекомендуется нанять для сбора документов профессионалов.

Ранее Верховный суд запретил оформлять квартиры на родителей при разводе. Такая схема занижения количества имущества, подпадающего под раздел, использовалась часто, но теперь работать не будет.