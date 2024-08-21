РИА Новости: Верховный суд запретил оформлять квартиры на родителей при разводе

Российский Верховный суд (ВС) запретил переоформлять недвижимость и другое имущество на родственников, чтобы избежать его раздела при разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

В Верховном суде прошло рассмотрение дела о разводе мужчины и женщины из Белгородской области. Спустя восемь лет совместной жизни они решили расторгнуть брак. В суде происходила дележка недвижимости и другого имущества.

Камнем преткновения стали две квартиры, принадлежащие супругу. Он хотел схитрить при делении этого имущества и сделать так, чтобы оно не учитывалось.

Для этого муж отправил своей матери деньги на счет. После чего она купила у него жилье, оформив полученные средства, как беспроцентный займ от сына. Таким образом квартиры оказались «спрятаны», и обычный суд не учел это имущество при разводе. Однако в ВС посчитали по-другому.

Верховный суд установил, что деньги, которые мужчина передал своей матери на покупку у него же квартир, были совместно нажитым с супругой имуществом. К тому же, поскольку он продал жилье без ее разрешения, то квартиры были включены в процедуру деления имущества.

В ВС постановили, что распоряжаться совместно нажитым имуществом супруги должны только по обоюдному согласию. Таким образом, скрывать имущество или продавать его не в интересах семьи, проигнорировав мнение второго партнера, нельзя.

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