Кредитный обман: как мошенники заманивают россиян в долговую ловушку

Эксперт Богоутдинов: «черные» брокеры ищут людей, которые не могут взять кредит

«Черные» брокеры целенаправленно ищут людей, которые не могут получить кредит в банке. Они используют банковскую терминологию, проявляют показное участие и задают много личных вопросов, чтобы вызвать доверие и снизить бдительность жертвы, рассказал РИАМО рассказал управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

«Клиента перегружают информацией, чтобы мозг ее обрабатывал, а не анализировал. Чтобы убедить жертву оформить невыгодный кредит, ей рассказывают о будущей красивой жизни: покупке квартиры, увлекательном путешествии и т. п. На самом деле она попадет в долговой капкан», — отмечает Богоутдинов.

По словам эксперта, мошенники мастерски переключают внимание заемщика, не давая сконцентрироваться на сути документов. В итоге человек подписывает договор на завышенную сумму с высокими платежами. Результатом становится не только огромная комиссия, но и риск уголовной ответственности.

Богоутдинов раскрыл несколько схем, как мошенники обманывают своих жертв:

· Просят комиссию за свои услуги в размере до 50% от суммы кредита после его получения. Обычная комиссия брокера составляет до 10%.

· Требуют оплатить «предварительную комиссию», а затем исчезают.

· Предлагают подделать документы о доходе, составе семьи и другие и уверяют, что никто ничего не заметит. На самом деле это приведет не к решению проблемы, а к уголовной ответственности (ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

· Появляются скрытые комиссии — злоумышленники вписывают их в договор, который ранее подписал клиент.

«Жертвы таких посредников становятся юридически беззащитными. Они сами подписали договоры и предоставили кредиторам поддельные документы. Следовательно, должны понести за это ответственность», — отмечает эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.