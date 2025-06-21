Котяков: в список работодателей с нелегальной занятостью добавили 167 фирм

167 компаний в 2025 году добавили в список работодателей с нелегальной занятостью. 158 юрлиц из них — индивидуальные предприниматели, рассказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах ПМЭФ.

Реестр работодателей, у которых обнаружили случаи нелегальной занятости, заработал в России с 1 января.

По словам Котякова, в список попадают фирмы, по которым начало действовать постановление об административном правонарушении. Речь идет, например, о совершивших подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами или и вовсе их не неоформление.

Министр труда и соцзащиты добавил, что нарушившие законодательство фирмы добавляются в реестр на год. Если к следующей проверке все нарушения удастся исправить, то в следующий раз их из реестра уберут.

Ранее Котяков заявил, что МРОТ в России в 2026 году будет больше 27 тыс. рублей. Его повышение затронет 4,6 млн человек.