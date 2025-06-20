Котяков: МРОТ в России в 2026 году окажется выше 27 тыс рублей
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Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Такой прогноз сделан на основе отслеживания динамики уровня оплаты труда, рассказал глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ. Об это сообщает РИА Новости.
Повышение МРОТ будет затрагивать 4,6 млн человек. Сейчас подготавливаются нужные документы. Величину МРОТ укажут во время подготовки закона о бюджете.
Президент России Владимир Путин давал поручение увеличить минимальный размер оплаты труда к 2030 году минимум до 35 тыс. рублей. Показатель равен 48% от медианной зарплаты в РФ.
С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22,4 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года выросли зарплаты у специалистов горнодобывающей отрасли, геологов, энергетиков. Также оклад увеличился у специалистов, задействованных в металлургической промышленности и металлообработке.