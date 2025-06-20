сегодня в 13:47

Котяков: МРОТ в России в 2026 году окажется выше 27 тыс рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Такой прогноз сделан на основе отслеживания динамики уровня оплаты труда, рассказал глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ. Об это сообщает РИА Новости .

Повышение МРОТ будет затрагивать 4,6 млн человек. Сейчас подготавливаются нужные документы. Величину МРОТ укажут во время подготовки закона о бюджете.

Президент России Владимир Путин давал поручение увеличить минимальный размер оплаты труда к 2030 году минимум до 35 тыс. рублей. Показатель равен 48% от медианной зарплаты в РФ.

С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года выросли зарплаты у специалистов горнодобывающей отрасли, геологов, энергетиков. Также оклад увеличился у специалистов, задействованных в металлургической промышленности и металлообработке.