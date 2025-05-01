Эксперты рассказали, в каких отраслях выросли зарплаты

В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли зарплаты у специалистов горнодобывающей отрасли (27%), геологов (24%), специалистов в энергетике (21%), а также у специалистов металлургической промышленности и металлообработки (21%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Профилум».

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые 3 месяца наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования.

Кроме того, на 4% снизились зарплаты в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала.

Многие россияне, работающие полный рабочий день, сталкиваются с высокими ценами, низкими зарплатами и отсутствием сбережений. Несмотря на наличие доходов, они зачастую не покрывают все необходимые расходы. Одной из основных проблем является недостаточная минимальная оплата труда (МРОТ), которая в 2025 году составит около 22,4 тыс. рублей при официальном прожиточном минимуме в 19,3 тыс. рублей.