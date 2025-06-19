Костин посоветовал россиянам класть деньги на депозиты

Депозиты — простой и высокодоходный инструмент, поэтому россиянам лучше пользоваться им, а не сложными схемами, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, банковский депозит — это также надежное средство обогащения.

«Точно не надо, мне кажется, бегать по каким-то сложным инструментам», — сказал Костин на полях ПМЭФ.

Он добавил, что к концу 2025 года депозиты в банковской системе составят 65 трлн рублей. Граждане получат около 9 трлн рублей в качестве процентного дохода.

По словам Костина, это весомая сумма. Данные средства «обгоняют инфляцию».

Также глава ВТБ отметил, что в современных реалиях лучше не брать кредиты, а сохранять деньги на депозитах, получая проценты.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не верит в резкий отток денег с депозитов из-за снижения ставки. Она также подчеркнула, что в настоящее время в стране нет отложенного потребления.