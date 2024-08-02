Корпорация МСП оценила эффективность работы фонда микрофинансирования Подмосковья

сегодня в 17:34

Корпорация МСП дала оценку эффективности Московского областного фонда микрофинансирования в рамках мониторинга 139 государственных микрофинансовых организаций. Работа подмосковного фонда, которую оценили по 34 показателям, была признана высокоэффективной, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Одним из важнейших факторов при анализе стала оценка эффективности использования субсидий из федерального бюджета, выделенных на поддержку бизнеса в регионах.

В итоге подмосковный фонд наряду с коллегами из Воронежской, Амурской, Иркутской, Новосибирской областей и других субъектов, вошел в число 62 микрофинансовых организаций, признанных высокоэффективными. В его деятельности не выявлено ни одного несоответствия.

В Московском областном фонде микрофинансирования предприниматели могут воспользоваться программами льготного финансирования. Сегодня бизнесу доступны кредиты размером до 5 млн рублей по 13 программам фонда.

Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», рамках которого осуществляется поддержка, запущен по инициативе президента России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.