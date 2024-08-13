Компания Siemens уволила 43 человека в Финляндии из-за «мер жесткой экономии»

Дочернее предприятие немецкой компании Siemens — Siemens Osakeyhtiössä — сократило на 10% штат в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Все дело в ухудшающейся ситуации в экономике, сообщает РБК .

19 августа в компании начнутся переговоры о преобразовании, которые продлятся шесть недель. Причиной изменений назвали сложную ситуацию в экономике Финляндии, а также в строительной и экспортной отраслях.

В пресс-службе Siemens Osakeyhtiössä отметили, что возможности для ведения бизнеса сократились из-за медленного экономического роста и отложенных инвестиционных проектов. Поскольку признаков улучшения нет, компания вынесла предложения об изменении структуры затрат.

Ранее выяснилось, что отказ от покупки древесины в РФ также сильно ударил по экономике Финляндии. Стоимость бревен в стране выросла до 15-летнего максимума.