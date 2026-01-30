Компания из Пушкинского округа представит продукцию на авиационном салоне в Москве

Компания «Пластик Он Лайн» из городского округа Пушкинский примет участие в 13-м Национальном авиационном инфраструктурном салоне, который пройдет 4-5 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Москве 4-5 февраля состоится 13-й Национальный авиационный инфраструктурный салон (НАИС-2026) — крупнейшая в России выставка для организаций, связанных с авиацией и транспортной инфраструктурой.

Среди участников — компания «Пластик Он Лайн» из городского округа Пушкинский. Она представит новые разработки, созданные с учетом современных потребностей рынка. Продукция компании используется во многих аэропортах и вокзалах страны. Ассортимент включает ленты и бейджи, бытовую химию в небольших объемах, пасту в таблетках, порошки в стиках, ремувки и аксессуары для путешественников.

Компания участвует в НАИС не первый год. По словам представителей, участие в салоне помогает находить новых партнеров и расширять деловые контакты.

