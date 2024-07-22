«Коммерсант»: число брокеров увеличивается на фондовом рынке в РФ

На фондовом рынке растет число профессиональных участников, предлагающих брокерские услуги. Это связано с повышенным интересом частных инвесторов, сообщает «Коммерсант» .

Из-за высокой конкуренции в данной отрасли компании предлагают сервис в формате бутикового брокера для ограниченного круга клиентов. Одновременно компании переманивают топ-менеджеров у своих более крупных конкурентов.

Таким образом, компании стремятся получить опытных сотрудников, которые сразу «вступают в бой». Топ-менеджеры приходят с отлаженной командой и могут в кратчайшие сроки запустить работу того или иного департамента.

Число брокерских компаний в России за последние 2 года выросло на 10. По данным на конец марта текущего года, в стране их 110.

Ранее стало известно, что брокеры являются самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Москве. Средние предложение по зарплате для брокеров в Московском регионе составили 225 267 рублей в месяц.