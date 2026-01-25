Ко Дню студента запустили ИнвестФест и составлен портрет студента-инвестора

Ко Дню студента Сбер запустил ИнвестФест: онлайн-проект с мини-играми, которые учат инвестировать грамотно. Например, как найти подходящий момент для покупки или продажи активов или собрать диверсифицированный портфель, передает пресс-служба банка.

По данным СберИнвестиций, в России по числу студентов-инвесторов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Большинство инвестирующих студентов — юноши. Девушки составляют 31%. Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации — 36% от всего объема покупок за вычетом продаж. На акции у них пришлось 16% чистых вложений, в то время как у других клиентов СберИнвестиций — 13%.

Фонды также пользуются популярностью — на них пришлось 13% чистых вложений. В отличие от большинства остальных клиентов, которые в прошлом году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать — доля составила 5%.

«Мы убеждены, что финансовая грамотность студентов сегодня — это устойчивая экономика завтра. Важно закладывать эти знания смолоду. И на этом наша работа не заканчивается. Сбер всесторонне помогает молодежи: мы развиваем предпринимательские инициативы, предлагаем специальные финансовые продукты, открываем возможности для стажировок и дополнительного образования. Так, только в Среднерусском банке мы сотрудничаем с более чем 70 вузами и 160 колледжами. В 2025 году практику у нас прошли порядка 1500 студентов — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Каждый из них получил уникальный опыт и шанс построить карьеру в одном из ведущих финансовых институтов страны», — считает вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Среди практикантов Среднерусского банка Сбербанка — студенты ведущих вузов Москвы и Московской области, таких как МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, филиалы МИРЭА, РАНХиГС, Финансового университета, а также лучшие университеты Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской и Смоленской областей.

Сбер создает условия для того, чтобы каждый студент мог найти свое место в профессии и раскрыть таланты. В компании для студентов доступны:

— практики и стажировки: это не просто знакомство с банковской системой, а реальный шанс внести свой вклад в работу компании, получить ценные навыки и даже трудоустроиться;

— образовательные мероприятия: так, за 2025 год Среднерусский банк Сбербанка провел 210 мероприятий для молодежи, включая лекции, экскурсии, ярмарки вакансий и масштабные форумы, участие в которых приняли более 32 тысяч студентов;

— развитие soft и digital skills: например, программа «Карьера Будущего» помогает студентам освоить универсальные навыки, которые необходимы для успеха в любой профессии.

Ко Дню студента Сбер также подготовил серию образовательных мероприятий, где эксперты поделятся знаниями о самых актуальных темах — от работы с искусственным интеллектом до основ предпринимательства и презентации идей. Это еще один шаг к тому, чтобы помочь студентам стать востребованными специалистами и реализовать свой потенциал.