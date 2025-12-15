Кишинев заберет у «Лукойла» заправочный комплекс аэропорта

Как объявил премьер-министр республики Александр Мунтяну, государство отказывается от согласования инвестиционной деятельности ООО «Лукойл-Молдова» и в 20-дневный срок возвращает актив в госсобственность, отменяя сделку 2005 года. «В срок до 20 дней все активы, в соответствии с договором 2005 года, подлежат передаче в собственность государства», — заявил глава правительства.

Решение было принято через Совет по инвестициям, который вменил компании невыполнение ранее установленных требований. Одновременно с этим запущено расследование процедуры приватизации комплекса. Ранее власти обсуждали возможность выкупа актива для обеспечения бесперебойного снабжения аэропорта топливом. Однако переговоры о цене не были завершены, и власти перешли к силовому варианту.

Решение последовало после включения «Лукойла» в новый пакет санкций Министерства финансов США. По данным молдавского правительства, российской компании принадлежит около 110 из 570 автозаправочных станций в стране, а ее дочерняя структура является крупным импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов.

