Киргизский MBank приостановил переводы через российские банки

Один из крупнейших банков Киргизии MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщает « Интерфакс ».

С чем связано такое решение, не уточняется. Услуга приостановлена на неопределенный срок. Нельзя будет осуществлять переводы в том числе через Сбербанк, Т-Банк и МТС. Операции с деньгами приостановлены в обоих направлениях.

Однако MBank отметил, что входящие переводы будут совершаться через банки, которые не находятся под санкциями, по рублевым реквизитам.

Ранее стало известно, что банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах российскому бизнесу. В том числе это касается и кредитных учреждений Киргизии.