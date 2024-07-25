Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах российскому бизнесу

Проблемы с платежами у отечественного бизнеса распространились на ближнее зарубежье в Азии, это касается банков Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, сообщает РБК .

В этом месяце доля отказов в платежах через банки Центральной Азии увеличилась до 30%. Такие данные приводятся в обзоре транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade (РБК ознакомился с ним).

Средний срок проведения платежей с указанными странами вырос до двух недель, то есть на около 15% в июле по сравнению с июнем.

Как считает финдиректор ПЭК Роман Ромашевский, данные проблемы связаны с ужесточением комплаенса местных банков. Они начали запрашивать больше дополнительных документов и пояснений. Проблемы, с которыми столкнулся бизнес, усилились во втором квартале и появляются при платежах нацвалютами.

Он пояснил, что на сегодняшний день подходы не унифицированы, а также нет четких алгоритмов. В этом случае банк может принять любое решение о платеже и не объяснять его причины.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева добавила, что сейчас больше всего проблем наблюдается при оплате продукции через банки Средней Азии в иные страны, в том числе КНР.