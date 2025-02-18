Киев хочет получить 2,7 млрд долларов от МВФ

Соответствующее заявление сделало министерство финансов страны. Как утверждает украинское ведомство, эти деньги Киев хочет получить уже в 2025 году.

При этом Украине придется выполнить условия, чтобы МВФ выдал ей средства. Эксперты фонда должны будут провести ревизию, чтобы оценить выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике.

В МВФ также проверят состояние международных резервов, исполнение бюджета и проведение реформ на Украине.

С начала СВО Украина уже получала деньги от фонда. МВФ выделил ей более 12,4 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может стать «Афганистаном 2.0», если ей не предоставят место в НАТО. По его словам, в таком сценарии никто не заинтересован.