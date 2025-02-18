Зеленский объяснил, как Украина станет «Афганистаном 2.0»

Украина может стать «Афганистаном 2.0», если ей не предоставят место в НАТО, считает украинский президент Владимир Зеленский. По оценке политика, в таком развитии событий никто не заинтересован, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на интервью Зеленского для ARD.

«Вы не можете просто убрать это (членство в НАТО — прим. „Страны.ua“) со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0», — сказал глава Украины.

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что США «никогда не хотели» видеть Украину в Североатлантическом альянсе. По словам украинского лидера, это не вопрос лично к президенту США Дональду Трампу, а претензия к американской политике в целом.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что НАТО разрушится, если США покинут блок. По его мнению, без американцев ни одна из стран-участниц альянса не сможет дать должный отпор агрессору, если он нападет на них.