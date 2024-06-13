Кэмерон: Великобритания 13 июня объявит о новых санкциях против России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 13 июня страна объявит о новом пакете санкций против России, пишет ТАСС .

По словам главы британского МИД, Россия также может рассчитывать на прекращение ударов по ее территории западным оружием со стороны Украины, если выведет войска и вернет их домой.

12 июня в США ввели санкции против Мосбиржи.

Ранее Кэмерон стал жертвой розыгрыша со стороны пранкеров, которые убедили главу британского МИДа, что он общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

При этом ведомство не стало разглашать подробности разговора. Факт розыгрыша подтвердили на случай, если произойдет утечка ролика в Сеть.