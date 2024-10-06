Казахстан не планирует резервировать бензин в России в этом году

сегодня в 10:33

Минэнерго Казахстана: Астана не станет резервировать бензин в РФ в этом году

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана не будет резервировать бензин в России на осень в 2024 году, сообщает Газета.ru .

«Сейчас этой потребности нет», — сказал казахский министр на референдуме по вопросу строительства АЭС.

Саткалиев добавил, что Казахстан ежегодно на осень резервирует 50-70 тыс. тонн бензина в РФ, а также при необходимости дает возможность операторам импортировать данные объемы топлива.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию на территории страны должен строить международный консорциум, если жители республики одобрят эту идею на референдуме.