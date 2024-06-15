Казахстан до конца года поставит в Германию более миллиона тонн нефти

«КазМунайГаз»: Казахстан до конца года поставит в ФРГ более 1 млн тонн нефти

До конца текущего года Казахстан поставит в Германию свыше 1 млн тонн нефти. С января по май объем поставок казахстанской нефти в ФРГ составил 500 тыс. тонн, сообщает Газета.ru со ссылкой на «КазМунайГаз».

Председатель правления казахстанской нефтяной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в Астане встречу с гендиректором немецкого предприятия Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. В ходе встречи обсуждался экспорт карачаганакской нефти из-за возросшего на нее спроса в Западной Европе.

В прошлом году Казахстан по транспортным система «КазТрансОйла» и «Транснефти» впервые поставил Германии «черное золото» в объеме около 1 млн тонн.

В конце 2022 года Астана и Берлин заключили соглашение о закупке нефти с транспортировкой по нефтетрубе «Дружбе». Таким способом Германия намерена заменить российскую нефть и обеспечить дополнительные объемы для НПЗ в Шведте.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о топливе, которое может заменить нефть на рынках мира. Каждый третий новый грузовик, который продают в Китае, работает при помощи природного газа.