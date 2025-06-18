Каллас: Европа навсегда откажется от российского газа
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что, по действующему плану Европейской комиссии по вопросу российского газа, предполагается полное прекращение поставок «голубого» топлива на европейскую территорию к концу 2027 года, сообщает «Царьград».
По ее мнению, Европа сейчас сильно уменьшила свою зависимость от энергоносителей из РФ. Кроме того, наступает этап полного отказа от этого топлива.
«Мы закрываем этот кран раз и навсегда», — написала Каллас в соцсети Х.
Данная инициатива ранее была представлена комиссаром ЕС по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном. В документ вошли полный запрет на подписание новых краткосрочных газовых соглашений с РФ с 2026 года, а еще полный отказ от уже подписанных контрактов через два года.