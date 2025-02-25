Кабмин Украины раскрыл, сколько денег понадобится для восстановления страны

Премьер Шмыгаль: на восстановление Украины нужно 542 млрд долларов

Чтобы восстановить Украину, необходимо 542 млрд долларов. Эти деньги предстоит вкладывать в течение 10 лет, рассказал премьер-министр государства Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости .

Такой вывод политик сделал на основе отчета Всемирного банка об учете ущерба и потребностей. Согласно новым данным, новая оценка выше предыдущей на 38 млрд долларов.

Шмыгаль добавил, что восстановление Украины обязано быть «проектом глобального масштаба». Оно, по мнению премьера, должно начаться в ближайшее время.

Ранее Reuters писал, что Россия якобы может согласиться на передачу своих замороженных активов на 300 млрд долларов для восстановления Украины.