Юрист научил россиян возвращать деньги, данные в долг без договора

Адвокат по гражданским спорам Алла Георгиева рассказала RT о способах возврата денежных средств, переданных без оформления официального документа. По ее словам, реализовать это можно с помощью свидетелей.

По словам специалиста, граждане зачастую передают деньги друг другу без составления письменного соглашения о займе. Особенно это касается ситуаций с передачей небольших денежных сумм или финансовых отношений между близкими людьми.

Георгиева отметила, что нередко возникают проблемы с возвратом таких средств — заемщики либо нарушают сроки, либо вообще отказываются отдавать деньги. Юрист подчеркнула, что ключевой задачей становится подтверждение характера переданных средств — необходимо доказать, что это был именно заем, а не подарок или бескорыстная финансовая поддержка. В качестве полноценного доказательства в суде может использоваться переписка между сторонами, пояснила эксперт.

Юрист Георгиева отметила, что иногда в судебных разбирательствах достаточно представить обычные снимки экрана с сообщениями. Когда ответчик подтверждает в зале суда, что общение действительно происходило с указанных телефонных номеров и соглашается с фактом получения денег взаймы, дополнительных доказательств не требуется. Однако при отрицании займа противоположной стороной потребуется нотариальное заверение переписки.

Георгиева также предупредила: отсутствие письменной коммуникации создаст серьезные трудности для подтверждения факта предоставления денежных средств в долг.

«Даже если подтверждено, что деньги переданы. Но на каких условиях, когда нужно вернуть? Можно привести свидетеля, желательно двух, которые слышали о договоренности. Но суд может не принять свидетельские показания. Если нет перевода, и сторона дала наличные деньги — тут в принципе будет очень сложно что-то доказать», — подытожила эксперт.

