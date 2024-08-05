Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 3000 пунктов в результате торгов

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Индекс Токийской фондовой биржи упал почти на 10% из-за данных о росте безработицы в США. Падение стало сильнейшим со времен «черного понедельника» 1987 года, сообщает Baza.

Японский фондовый индекс Nikkei, в который входят акции 225 крупнейших компаний страны, к утру 5 августа потерял более 3 000 пунктов в результате торгов. Индекс потерял рекордные 9%, в отдельных случаях падение достигло 13%.

Другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также продемонстрировали отрицательную динамику из-за опасений, что США перейдут в рецессию из-за отчета о ситуации на рынке труда.

На фоне обрушения рынков также сильно снижается криптовалюта.