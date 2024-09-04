«Яндекс Такси» предупредил о росте цен на услуги
Цены на услуги «Яндекс Такси» вырастут из-за дефицита водителей
Сервису «Яндекс Такси» не хватает 130 тысяч водителей, это спровоцирует рост цен на услуги перевозчика, пишет РБК.
Цены могут вырасти «на десятки процентов», особенно под конец года и в часы пик, сообщил на ВЭФ представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков.
Проблема возникла из-за проводимой миграционной политики и регулирования деятельности такси. Это вызывает отток специалистов, утверждает Петраков.
«Яндекс Такси» предлагает оцифровать ряд функций и создавать комфортные условия для легальной работы мигрантов в России.
Ранее к компании заявили, что резкого снижения числа водителей не ожидается.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке.