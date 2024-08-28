Из-за жары в июле Россия произвела на 16% больше газа

«Коммерсант»: производство газа в России увеличилось на 16% в июле 2024 года

В июле Россия нарастила производство газа на 16% до 52 млрд кубометров. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Наибольшее количество газа за этот период произвел «Газпром». Добыча корпорации во втором месяце лета увеличилась до 30,5%.

В период с января по июль 2024 года производство «голубого топлива» в стране выросло на 9,2% до 409,36 млрд кубометров. Одна из причин роста производства заключается в том, что летом из-за жары россияне потребляли больше газа.

Ранее Россия установила исторический рекорд летних суточных поставок из ЕСГ РФ. Было поставлено 700,4 млн кубометров «голубого топлива».