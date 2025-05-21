Из бюджета Евросоюза выделят 150 млрд евро для кредитов на оборону

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что власти ЕС утвердили программу кредитования обороны на сумму 150 млрд евро. Он назвал это решение важным шагом на пути к более сильной Европе, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, это соглашение реализует обстоятельства, принятые лидерами Евросоюза в марте. Также решение поможет странам коллективно вкладывать в оборону и укреплять общую безопасность государств-членов.

Кредиты с процентной ставкой 3,3% будет одобрять Еврокомиссия. Средства будут направлять на производство военной техники и боеприпасов. В программе на специальных условиях могут принять участие Украина, Норвегия, США, Великобритания и Швейцария.

Ранее бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что военные страны могут отправиться на Украину в составе «коалиции желающих» после того, как в текущем украинском кризисе наступит перемирие.