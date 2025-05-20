Бельгия готова направить войска на Украину после наступления перемирия

Военные Бельгии могут отправиться на Украину в составе «коалиции желающих» после того, как в текущем украинском кризисе наступит перемирие. Об этом заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен, пишет ТАСС .

«Мы готовы в составе „коалиции желающих“ вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал Франкен.

Бельгия выразила готовность направить свои военные силы на Украину в рамках встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза.

В первой половине мая 2025 года в Киеве состоялась встреча «коалиции желающих». Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск приезжали на Украину 10 мая, но подробности их встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не разглашались.