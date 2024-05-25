Италия заявила о минимальной зависимости от российского газа

Фратин: Италия уже почти не зависит от газа из России

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин в разговоре с изданием Swissinfo, что страна больше не зависит от российского газа так, как зависела раньше, пишет Газета.ru .

«Сейчас та часть российского газа, которая доходит до Италии, минимальна и уже не является существенной для нашей страны», — заявил Фратин.

Представитель итальянского правительства отметил, что за последние два года властям удалось добиться того, чтобы основным экспортером газа стал Алжир. До начала спецоперации на Украине, доля российского газа в Италии составляла 40% от всего импорта.

При этом именно Италия, начиная с февраля 2023 года, стала главным покупателем российского газа в Европе. За год поставки нарастили в 2,6 раза.