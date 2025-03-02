Италия вошла в топ-3 торговых партнеров России в Европе

Впервые с 2015 года Италия вошла в тройку ведущих торговых партнеров России в Европе. Несмотря на сокращение товарооборота до 8,4 млрд долларов (-10%), страна Южной Европы завершила прошлый год, заняв третье место в списке лидеров, сообщает РИА Новости .

Второй год подряд Белоруссия остается ключевым торговым партнером РФ в Европе. Товарооборот между странами увеличился на 7,4% и достиг рекордных 57,6 млрд долларов.Второе место в рейтинге занимает Германия, с которой объем торговли составил 9,5 млрд долларов (-22%).

Четвертое место в рейтинге заняла Франция, чьи компании продемонстрировали рост торговых отношений с российскими организациями на 9%, достигнув отметки в 6,4 млрд долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, несмотря на снижение товарооборота в прошлом году на 16%, который составил 6,2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в России ожидают увеличение объемов товаров из Европы. На отечественный рынок планируют выйти 12 новых европейских марок.