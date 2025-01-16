Инвестор Ходченков: продукты первой необходимости подорожают на 10–15% в феврале

Инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига инвесторов» Евгений Ходченков заявил, что в феврале продолжат дорожать продукты первой необходимости. В среднем рост цен в России составит 10–15%, сообщает URA.RU .

«Основные причины (подорожания — ред.) — инфляция, слабый рубль, сезонные колебания и удорожание производства», — заявил Ходченков.

В том числе изменятся цены на молочные продукты. Литр молока будет стоить примерно 100–105 рублей. Сливочное масло, сметана и йогурты подорожают на 5–10%. Свинина достигнет 500–600 рублей за килограмм, а говядина — 700–800 рублей.

Из-за низкого урожая пшеницы подорожает и хлеб. Стоит ожидать роста цен на овощи и фрукты, которые, как напомнил эксперт, подвержены капризам природы.

«В 2025 году их цена может вырасти на 10–15% из-за плохой погоды и дорогой логистики. В 2024-м картофель подорожал на 44%, чеснок — на 30%, помидоры — на 27%. В феврале цены останутся высокими из-за ограниченного предложения и затрат на хранение», — добавил Ходченков.

На 16% вырастут цены и на сладости из-за плохого урожая какао-бобов. Пик роста цен придется на февраль и март. По словам эксперта, при уровне инфляции в 8–10% к весне цены стабилизируются, но не снизятся.

Ранее экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин заявил, что наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса продемонстрировала говядина. За год курятина выросла в цене на 11%. В среднем килограмм мяса стоит 343 рубля. Свинина подорожала на 6,6%. Килограмм стоит в среднем порядка 467 рублей.