Названо мясо, которое подорожало в России сильнее всего

«Ценозавр»: говядина в России выросла в цене на четверть за год

Наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса продемонстрировала говядина, рассказал РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

За год курятина выросла в цене на 11%. В среднем килограмм мяса стоит 343 рубля. Свинина подорожала на 6,6%. Килограмм стоит в среднем порядка 467 рублей.

Существеннее всего увеличились цены на говядину, на 25,4%: килограмм говядины обойдется в среднем в 880 рублей.

Значительно подорожала и индейка, на 18,8%. На сегодняшний день средний ценник за кг находится в районе 589 рублей.

Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на товары в торговых сетях России.

«Мясо дорожает из-за ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства, производственное оборудование) увеличиваются в цене. Дорожает и логистика, что также сказывается на стоимости. С большой долей вероятности цены на мясо продолжат расти и в 2025 году», — прокомментировал Калугин.