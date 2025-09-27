Инвестор Федореев предупредил россиян об опасности привычки жить в долг

Люди могут попадать в зависимость от потребительских кредитов и кредитных карт. Привычка закрывать текущие расходы заемными деньгами опасна, заявил основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев в разговоре с «Лента.ру» .

По его словам, кредиты кажутся простым и удобным выходом из трудной финансовой ситуации. Однако со временем долги накапливаются и становятся привычной частью жизни. Кредитные карты усугубляют этот эффект.

Эксперт отметил, что кредиты и кредитные карты обеспечивают иллюзию того, что деньги всегда доступны. В итоге человек привыкает оплачивать даже простые бытовые потребности заемными деньгами, которые в итоге приходится отдавать с высокими процентами. Выйти из долговой зависимости крайне сложно.

Федореев отметил, что кредит оправдан только в случаях острой жизненной необходимости. Во всех других ситуациях — это лишняя финансовая нагрузка. Он посоветовал копить и закрывать потребности своими деньгами.

Ранее эксперты заявили о росте кредитной нагрузки населения РФ. Основная причина, по словам аналитиков, кроется в увеличении общих потребительских расходов домохозяйств на базовые товары и услуги.

