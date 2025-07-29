Инвестбанкир Коган: доллар поднимется по 90 руб к концу августа
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Инвестбанкир Евгений Коган спрогнозировал, что доллар может подорожать до 90 рублей к концу августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает «Финам».
После того, как американский лидер сократил срок для урегулирования украинского конфликта до 10–12 дней, индекс Мосбиржи упал на 1,49%.Между тем облигации продолжили рост.
Эксперт утверждает, что пока что у Москвы и Киева нет возможности подписать мирное соглашение за 10-12 дней. Значит, российский рынок акций продолжит оставаться под давлением геополитики. Коган отметил, что ценные бумаги вряд ли покажут устойчивый рост в ближайшее время.
Между тем рубль тоже ослаб. 29 июля Доллар превысил 82 руб. впервые с весны. Инвестбанкир считает, что такая тенденция может продолжиться. Он спрогнозировал, что к концу августа американская валюта может подорожать до 90 руб.
При этом, по его словам, Россия будет к этому готова. У нее есть замещающие облигации, а также фьючерсы.
28 июля Трамп заявил, что сокращает срок для достижения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Он также отметил, что больше «нет причин ждать».