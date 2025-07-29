Инвестбанкир Коган: доллар поднимется по 90 руб к концу августа

Инвестбанкир Евгений Коган спрогнозировал, что доллар может подорожать до 90 рублей к концу августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает «Финам» .

После того, как американский лидер сократил срок для урегулирования украинского конфликта до 10–12 дней, индекс Мосбиржи упал на 1,49%.Между тем облигации продолжили рост.

Эксперт утверждает, что пока что у Москвы и Киева нет возможности подписать мирное соглашение за 10-12 дней. Значит, российский рынок акций продолжит оставаться под давлением геополитики. Коган отметил, что ценные бумаги вряд ли покажут устойчивый рост в ближайшее время.

Между тем рубль тоже ослаб. 29 июля Доллар превысил 82 руб. впервые с весны. Инвестбанкир считает, что такая тенденция может продолжиться. Он спрогнозировал, что к концу августа американская валюта может подорожать до 90 руб.

При этом, по его словам, Россия будет к этому готова. У нее есть замещающие облигации, а также фьючерсы.

28 июля Трамп заявил, что сокращает срок для достижения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Он также отметил, что больше «нет причин ждать».