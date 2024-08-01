Interactive Brokers запретил жителям РФ пополнять счета лирами и юанями

Американский брокер Interactive Brokers (IB) уведомил клиентов из РФ о том, что им нельзя пополнять профили с помощью некоторых валют, сообщает РБК .

Теперь россиянам нельзя вносить деньги на счет с помощью 12 валют, среди которых турецкая лира и оффшорный юань. Но это не единственные ограничения, введенные IB.

Клиенты из России должны вывести деньги со счетов в 12 запрещенных валютах до 30 августа. После наступления этой даты все операции по ним будут заблокированы.

Турецкая лира и оффшорный юань активно использовались россиянами для пополнения счетов на платформе Interactive Brokers. Жители РФ применяли валюты в качестве альтернативы доллару и евро, с которыми им запретили работать до этого в связи с санкциями.

Ранее Китай начал разграничивать юань на «чистый» и «грязный». Такое решение не сулит ничего хорошего для России.