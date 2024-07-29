Стали известны последствия для РФ от разграничения юаня на «чистый» и «грязный»
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Китай начал разделять национальную валюту юань на две категории — «чистую» и «грязную». Такая практика появилась в связи с использованием «грязного» юаня при расчетах с Россией. Экономист Елена Ведута рассказала об угрозах, которые это несет для российской экономики, сообщает Общественная Служба Новостей.
Эксперт считает, что сложившаяся обстановка не сулит ничего хорошего для Москвы. Однако, как отметила Ведута, российским властям и бизнесу придется оперативно искать выход из этой ситуации. Одним из возможных шагов может стать открытие специальных счетов в Китае для проведения платежей.
При этом экономист подчеркнула, что решение проблемы следует искать не только в торговой сфере, но и в наращивании собственного производства и технологического суверенитета.
«Так просто мы долго не выдержим», — полагает Ведута.
Специалист также указала, что введение КНР понятия «грязного» юаня связано с опасениями Китая по поводу попадания под западные санкции. Ведь Китай, будучи экспортно-ориентированной державой, в первую очередь заботится о своей экономике и принимает наиболее выгодные для себя решения.