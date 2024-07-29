Стали известны последствия для РФ от разграничения юаня на «чистый» и «грязный»

Китай начал разделять национальную валюту юань на две категории — «чистую» и «грязную». Такая практика появилась в связи с использованием «грязного» юаня при расчетах с Россией. Экономист Елена Ведута рассказала об угрозах, которые это несет для российской экономики, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт считает, что сложившаяся обстановка не сулит ничего хорошего для Москвы. Однако, как отметила Ведута, российским властям и бизнесу придется оперативно искать выход из этой ситуации. Одним из возможных шагов может стать открытие специальных счетов в Китае для проведения платежей.

При этом экономист подчеркнула, что решение проблемы следует искать не только в торговой сфере, но и в наращивании собственного производства и технологического суверенитета.

«Так просто мы долго не выдержим», — полагает Ведута.

Специалист также указала, что введение КНР понятия «грязного» юаня связано с опасениями Китая по поводу попадания под западные санкции. Ведь Китай, будучи экспортно-ориентированной державой, в первую очередь заботится о своей экономике и принимает наиболее выгодные для себя решения.