Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что иностранные инвесторы стали проявлять интерес к российскому рынку впервые за полтора года, сообщает РБК .

По его словам, рост сообщений и звонков от нерезидентов зафиксировали в последнюю неделю. Такой явный интерес к российскому рынку зарубежные инвесторы не показывали уже 18 месяцев.

Шулаков отметил, что позитивным сигналом для них стала информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) решил включить Россию в обзор своих материалов и направит в нашу страну свою делегацию.

Вице-президент Газпромбанка добавил, что для появления инвесторов «нужно будет давать о себе информацию», чем сейчас и занимается банк.

Замминистра финансов Владимир Колычев прокомментировал возросший интерес нерезидентов. Он отметил, что инвесторов могли привлечь в первую очередь ОФЗ в валюте, например, юаневые облигации, размещенные в российской инфраструктуре.

По его словам, к дружественным иностранным инвесторам Россия открыта, с недружественными странами ситуация «тяжелее».

Ранее в Минфине посоветовали россиянам избавиться от наличной валюты. Ведомство считает, что хранение таких денег представляет опасность для россиян.