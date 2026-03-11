Инфляция затронула лучших из нас: беляш в столовой ГД подорожал до 130 руб

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев показал, как инфляция затронула цены на еду в столовой Госдумы. Так, например, беляш там подорожал до 130 рублей.

В 2024 году этот пирог можно было купить за 90 рублей. В январе 2025 года беляши резко подорожали на 20% — до 110 рублей.

Летом цена снова выросла. Беляш стал стоить 120 рублей.

В 2026 году стоимость пирога продолжает расти. Сейчас его можно купить уже за 130 рублей.

Между тем тертая свекла не изменилась в цене — она стоила 20 рублей в начале 2025 года, 20 рублей сейчас.

